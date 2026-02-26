Pianeta Milan
L'ex attaccante dell'Inter Adriano Leite Ribeiro ha parlato anche del suo ex collega Shevchenko che ha scritto la storia del Milan. Ecco l'estratto
L'ex attaccante dell'Inter Adriano Leite Ribeiro ha parlato durante "Betsson.Sport Talks" ricordando anche la sua carriera in Serie A: "Personalmente sentivo di più il derby rispetto alla partita contro la Juventus, è molto più emozionante. Chi sento ancora? I miei amici Cordoba, Zanetti, Materazzi, Ventola, Seedorf che vedo sempre, abbiamo anche giocato due partite insieme recentemente. Poi i brasiliani, Dida, Serginho, Cafù, non contano le maglie con loro".

Poi un paragone con la leggenda del Milan Shevchenko: "Secondo me potevo vincere il Pallone d'Oro. Lo hanno dato a Shevchenko, bravissimo, ma in quel periodo io ero allo stesso livello. Potevo fare veramente di più nella mia carriera, ci penso sempre. Quando vedo i miei video penso che avrei potuto fare altri 3-4 anni di alto livello, se fossi riuscito a sistemare la mia testa avrei potuto vincere il Pallone d'Oro. Ma quello che è successo è successo, non si può cambiare".

