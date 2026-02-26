Poi un paragone con la leggenda del Milan Shevchenko: "Secondo me potevo vincere il Pallone d'Oro. Lo hanno dato a Shevchenko, bravissimo, ma in quel periodo io ero allo stesso livello. Potevo fare veramente di più nella mia carriera, ci penso sempre. Quando vedo i miei video penso che avrei potuto fare altri 3-4 anni di alto livello, se fossi riuscito a sistemare la mia testa avrei potuto vincere il Pallone d'Oro. Ma quello che è successo è successo, non si può cambiare".