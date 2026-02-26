Pianeta Milan
Milan, Leao ricorda Diogo Jota: “Tutti si preoccupavano per lui. A volte mi chiedeva…”

Rafael Leao, calciatore del Milan ha ricordare alla 'CBS Sports Golazo'  Diogo Jota, ex calciatore del Liverpool scomparso prematuramente
Rafael Leao, calciatore del Milan dal 2019, ha voluto spendere alcune parole alla 'CBS Sports Golazo'. Il numero 10 rossonero ha voluto ricordare Diogo Jota, suo ex compagno di Nazionale scomparso l'estate scorsa a causa di un bruttissimo incidente. Il portoghese rossonero ha voluto soffermarsi sulla generosità e la grande bontà che caratterizzavano il calciatore del Liverpool. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni:

Milan, Leao ricorda Diogo Jota

"Tutti si preoccupavano per lui. Anche se a volte se ne stava nel suo angolo a parlare con la moglie o i figli. Ma era un buon compagno di squadra e voleva sempre aiutare tutti, anche me a volte. A volte gli chiedevo alcune cose e lui mi chiedeva anche i biglietti per la sua famiglia per venire a vedere qualche partita del Milan"

Dopo la sua prematura scomparsa, il Liverpool ha deciso di continuare a pagare lo stipendio alla famiglia del calciatore fino alla fine del regolare contratto (30 giugno 2027).

