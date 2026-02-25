Filippo Galli , ex calciatore del Milan , club con cui ha passato più di 13 stagioni, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera sul campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri , facendo riferimento anche alle altre squadre dietro ai rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Galli

“Quelle dietro stanno correndo. Abbiamo un bel margine di vantaggio sulla Juventus. Al di là di tutto cerchiamo di essere un po’ più realisti. Io credo che le squadre da cui dobbiamo guardarci siano Napoli, Roma e Juventus. Il Como sì è a un punto dalla Juventus però secondo me sta correndo molto ed è difficile che possa tenere questo passo fino alla fine. Il Milan è una squadra pragmatica.