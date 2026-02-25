Con il Como all’andata ci hanno un po’ preso a pallate, poi abbiamo fatto tre gol di una bellezza diversa. Io dico sempre che per poter vedere un calcio di un certo tipo c’è bisogno che qualcuno provi a far la partita. E allora diventa difficile prendere una posizione. Per me il calcio migliore è quello di dominio e di fraseggio
Sembra che sia oggettivo che lì davanti, al di là del gol di Leao, non siano al miglior momento della loro carriera, non è il miglior attacco che il Milan può presentare. L’abitudine a fare un certo tipo di gioco e provare sempre ad attaccare le difese schierate ci potrebbe aiutare, avere sempre quell’atteggiamento. L’anno scorso potevamo perdere contro chiunque, quest’anno possiamo vincere contro chiunque“
