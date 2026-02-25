Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Galli: “Il Milan è una squadra pragmatica. Per me il calcio migliore è quello…”

INTERVISTE

Galli: “Il Milan è una squadra pragmatica. Per me il calcio migliore è quello…”

Galli: 'Il Milan è una squadra pragmatica. Per me il calcio migliore è quello...'
Filippo Galli, ex calciatore del Milan, club con cui ha passato più di 13 stagioni, ha parlato del campionato dei rossoneri di Allegri: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, club con cui ha passato più di 13 stagioni, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera sul campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri, facendo riferimento anche alle altre squadre dietro ai rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Galli

—  

“Quelle dietro stanno correndo. Abbiamo un bel margine di vantaggio sulla Juventus. Al di là di tutto cerchiamo di essere un po’ più realisti. Io credo che le squadre da cui dobbiamo guardarci siano Napoli, Roma e Juventus. Il Como sì è a un punto dalla Juventus però secondo me sta correndo molto ed è difficile che possa tenere questo passo fino alla fine. Il Milan è una squadra pragmatica.

LEGGI ANCHE

Con il Como all’andata ci hanno un po’ preso a pallate, poi abbiamo fatto tre gol di una bellezza diversa. Io dico sempre che per poter vedere un calcio di un certo tipo c’è bisogno che qualcuno provi a far la partita. E allora diventa difficile prendere una posizione. Per me il calcio migliore è quello di dominio e di fraseggio

LEGGI ANCHE: Due gol all’Inter: Hauge riscoppia l’amore con il Milan. Ricordate la sua carriera in rossonero?

Sembra che sia oggettivo che lì davanti, al di là del gol di Leao, non siano al miglior momento della loro carriera, non è il miglior attacco che il Milan può presentare. L’abitudine a fare un certo tipo di gioco e provare sempre ad attaccare le difese schierate ci potrebbe aiutare, avere sempre quell’atteggiamento. L’anno scorso potevamo perdere contro chiunque, quest’anno possiamo vincere contro chiunque“

Leggi anche
Martins: “Milan? E’ un grande club, nel 2018 fui vicino, ma fa parte del passato”
Ex Milan, Kalulu: “Dopo Inter-Juventus ho spento il telefono. Hanno parlato in tanti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA