Ex Milan, Kalulu: “Dopo Inter-Juventus ho spento il telefono. Hanno parlato in tanti”

L'ex difensore del Mila ora alla Juventus Pierre Kalulu, è ritornato a parlare di Inter-Juventus ai microfoni de 'L'Equipe': le sue parole
Alessia Scataglini
Non intendono placarsi le polemiche legate ad Inter-Juventus di due settimane fa. Pierre Kalulu, difensore bianconero ed ex calciatore del Milan (in rossonero dal 2020 al 2024), è stato uno dei protagonisti maggiori: la sua espulsione in seguito alla simulazione di Alessandro Bastoni ha fatto il gito del mondo. Il calciatore francese è voluto ritornare a parlare dell'argomento ai microfoni del quotidiano francese L’Equipe. Ecco, di seguito, le sue parole:

Inter-Juventus, parla Kalulu

«Frustrazione per quella gara? Ho spento il telefono per non alimentarla. Hanno parlato in tanti, ma alla fine la squalifica è rimasta. Meglio lasciarmi tutto alle spalle. I social? Sono stato tifoso anche io so come funzionano le critiche. C’è frustrazione, la sfoghi sui social e poi vai a dormire. Non va preso come qualcosa di personale, anche se ti criticano come persona.

Se non voglio leggere certe cose, non devo andare sui social, neppure quando le cose vanno bene. Non ho bisogno che un utente qualsiasi giudichi la mia prestazione. La Nazionale? E’ il top per un giocatore, un sogno d’infanzia e un privilegio, mi sento pronto per il Mondiale».

 

