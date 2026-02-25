Eziolino Capuano , ex allenatore del Foggia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di RadioKissKiss sul Var. In modo particolare, Capuano ha voluto soffermarsi sulla partita tra Milan e Parma. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Capuano

"Il 'VAR a chiamata' non ha motivo di esistere,. perché ci sono poche telecamere a disposizione e quindi mancano gli strumenti per avere immagini realmente decisive. Su 300 chiamate solo in poche occasioni l’arbitro cambia idea perché dispone di un quadro chiaro dell’episodio.