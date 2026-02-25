Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Capuano: “Milan-Parma? Per me, allo stato attuale, il VAR è un fallimento”

INTERVISTE

Capuano: “Milan-Parma? Per me, allo stato attuale, il VAR è un fallimento”

Capuano: “Milan-Parma? Per me, allo stato attuale, il VAR è un fallimento” - immagine 1
Eziolino Capuano, ex allenatore del Foggia, ha voluto rilasciare delle parole sul Var a chiamata: le considerazioni dopo Milan-Parma
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Eziolino Capuano, ex allenatore del Foggia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di RadioKissKiss sul Var. In modo particolare, Capuano ha voluto soffermarsi sulla partita tra Milan e Parma. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Capuano

—  

"Il 'VAR a chiamata' non ha motivo di esistere,. perché ci sono poche telecamere a disposizione e quindi mancano gli strumenti per avere immagini realmente decisive. Su 300 chiamate solo in poche occasioni l’arbitro cambia idea perché dispone di un quadro chiaro dell’episodio.

LEGGI ANCHE

Il discorso sarebbe diverso in Serie A o in Serie B, dove il supporto tecnologico è nettamente superiore. Io resto legato al calcio di una volta, ma se proprio deve esserci il VAR, allora in Serie A può avere un senso perché ci sono mezzi adeguati per rendere le decisioni più veritiere rispetto a quanto accade in Serie C. Inoltre, quando un arbitro viene richiamato al monitor è inevitabilmente condizionato.

LEGGI ANCHE: Due gol all’Inter: Hauge riscoppia l’amore con il Milan. Ricordate la sua carriera in rossonero?

Penso a Milan-Parma: l’arbitro è a un metro dall’azione, valuta due infrazioni e annulla il gol. In quel caso il VAR non dovrebbe intervenire, perché si tratta di una decisione presa sul campo. Lo stesso discorso vale per l’episodio di Hojlund a Bergamo. Per me, allo stato attuale, il VAR è un fallimento"

Leggi anche
Galli: “Il Milan è una squadra pragmatica. Per me il calcio migliore è quello…”
Martins: “Milan? E’ un grande club, nel 2018 fui vicino, ma fa parte del passato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA