Braglia: “Milan in controtendenza con la sua storia. Ottimi acquisti, ma …”

Milan, Braglia: "Stagione semideludente". Poi approva il mercato: e sulla Champions ...

Sulla stagione del Milan: "Fino a dicembre scorso, il percorso del Milan è stato piuttosto deludente per varie vicissitudini. Oltre che in controtendenza con la storia e il blasone di questo club. I risultati insoddisfacenti, tranne che in qualche gara di un certo livello, sono stati in linea con quelle che erano le prestazioni in campo. Poi, il mercato di gennaio ha cambiato un bel po' lo scenario e sono arrivati rinforzi importanti, tra cui Kyle Walker, Santiago Giménez e João Félix. Sono tre innesti che hanno dato subito un forte impulso a questo Milan, la loro presenza in campo si è mostrata subito determinante. Per il prosieguo di questa stagione, tutti i tifosi si auspicano di vedere dei risultati importanti, com'è giusto che sia per una squadra che ha questo nome".