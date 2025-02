Braglia critica la gestione del Milan: “Scelte sbagliate, non conoscono il gioco”

In conclusione, le parole di Braglia mettono in evidenza la grave situazione che stanno attraversando Juventus e Milan, due club storici che, secondo l'ex portiere, sono colpevoli di scelte e strategie discutibili. La critica nei confronti della gestione societaria e della gestione del mercato è forte e diretta, con Braglia che non risparmia nessuno. Le difficoltà di entrambe le squadre sembrano derivare da una mancanza di visione e coerenza nei piani a lungo termine, elementi che potrebbero influire in modo negativo sui loro obiettivi futuri.