Bortolazzi: “Torino-Milan gara delicata, per il quarto posto i rossoneri devono…”

Alla vigilia della sfida tra Torino e Milan , l’ex centrocampista rossonero Mario Bortolazzi ha analizzato il match ai microfoni di Radio Dance City4You , sottolineando l’importanza della partita per entrambe le squadre.

“È una gara delicata per tutti e due i club”, ha dichiarato Bortolazzi. “Il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta contro il Bologna arrivata nei minuti finali, mentre il Milan deve rialzarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League. Se i rossoneri vogliono sperare di recuperare punti per lottare per il quarto posto, devono cercare la vittoria a tutti i costi”.