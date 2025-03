Bologna-Milan, l’AIA e il VAR su Fabbian: “Tocco di mano non punibile”

Mauro Tonolini, esponente dell'AIA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'assist di mano di Giovanni Fabbian in Bologna-Milan

Nel corso di 'Open VAR' su 'DAZN', è stato analizzato il tocco di mano di Giovanni Fabbian , che ha fatto assist per il gol di Santiago Castro in Bologna - Milan . Ecco, dunque, il commento del VAR e di Mauro Tonolini dell'AIA.

Sala VAR: "No, è solo un rimpallo, non è punibile e poi fa gol. La mano non è punibile".