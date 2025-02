Bergomi su Leao: “La panchina? Non è una punizione, ma una scelta tattica”

Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club , l’ex calciatore Fabio Bergomi ha analizzato la situazione del Milan , concentrandosi in particolare su Rafael Leao e sul suo nuovo ruolo tattico sotto la guida di Sergio Conceicao . L’attaccante portoghese, infatti, è stato ancora una volta relegato in panchina, come accaduto anche nella recente sfida contro il Verona, sollevando interrogativi sul suo impiego e sulla gestione da parte dell’allenatore. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Secondo me non gli dà una punizione a metterlo in panchina. Lo tiene in panchina perché quando entra decide la partita. Faccio un esempio: la Juventus contro l'Inter ha avuto un certo tipo di atteggiamento, ce l'ha spiegato (Thiago Motta, ndr) che era più perché era in rispetto all'avversario poi nel secondo tempo è scattato qualcosa di diverso. Il Milan poi per vincere le partite ad Empoli e contro il Verona, è anche una scelta tattica di metterlo in panchina".