Benitez sul Milan: “Un nuovo ciclo che tarda a dare soddisfazioni”

Nonostante alcuni episodi controversi, come il palo colpito da Vlahovic o le sfortunate circostanze che hanno penalizzato l’Atalanta, Benitez ritiene che sia sbagliato ridurre tutto a dettagli. “Il Bruges ha meritato la qualificazione. Il calcio non si può raccontare solo attraverso gli episodi, sarebbe ingiusto,” ha sottolineato, invitando a una lettura più ampia delle difficoltà del calcio italiano.

No alle reazioni eccessive: il calcio italiano non è in crisi

Benitez ha poi messo in guardia contro il rischio di considerare questo momento come una crisi irreversibile. “L’errore da evitare? Trasformare in catastrofe epocale un momento negativo che arriva a due anni dalle tre italiane in finali europee. Le esagerazioni rendono più complicata ogni forma di reazione,” ha spiegato, facendo riferimento ai successi recenti delle squadre italiane a livello internazionale.