Bartesaghi braccetto? Galli: 'Potrebbe essere il suo ruolo come Bastoni'

L'ex difensore e dirigente del Milan Filippo Galli ha parlato dei rossoneri e di Davide Bartesaghi ai microfoni di 'Radio TV Serie A'. Ecco le sue parole
Una delle sorprese di questa prima parte di Serie A è sicuramente l'impatto di Davide Bartesaghi. Dopo la cessione in estate di Theo Hernandez all'Al Hilal, il Milan ha acquistato Estupinan per sostituirlo, senza sapere che, in realtà, l'erede lo aveva in casa. Il classe 2005, come noto, è un prodotto del settore giovanile rossonero. Dopo un anno in Serie C col Milan Futuro, Davide è ormai un punto fisso di Massimiliano Allegri, che in lui vede più sicurezze rispetto all'ex terzino del Brighton.
Milan, le parole di Filippo Galli su Davide Bartesaghi
—
Non solo come esterno di centrocampo, ma anche come braccetto sinistro. Nell'ultima partita di Serie A contro il Cagliari, Bartesaghi è stato chiamato in causa per sostituire un influenzato Pavlovic. Alla prima partita in quel ruolo, il classe 2005 non ha sfigurato, anzi. A proposito di questa possibile svolta tattica, ha parlato ai microfoni di 'Radio TV Serie A' l'ex difensore e dirigente del Milan Filippo Galli, che intravede per Bartesaghi un futuro come un noto difensore dell'Inter. Ecco, di seguito, le sue parole.