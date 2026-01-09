Bartesaghi braccetto? Galli: 'Potrebbe essere il suo ruolo come Bastoni'

L'ex difensore e dirigente del Milan Filippo Galli ha parlato dei rossoneri e di Davide Bartesaghi ai microfoni di 'Radio TV Serie A'. Ecco le sue parole

Una delle sorprese di questa prima parte di Serie A è sicuramente l'impatto di Davide Bartesaghi. Dopo la cessione in estate di Theo Hernandez all'Al Hilal, il Milan ha acquistato Estupinan per sostituirlo, senza sapere che, in realtà, l'erede lo aveva in casa. Il classe 2005, come noto, è un prodotto del settore giovanile rossonero. Dopo un anno in Serie C col Milan Futuro, Davide è ormai un punto fisso di Massimiliano Allegri, che in lui vede più sicurezze rispetto all'ex terzino del Brighton.