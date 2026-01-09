Pianeta Milan
Durante l'ultima puntata di Tutti in gioco, format creato da DAZN, Adriano Bacconi ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri
Durante l'ultima puntata di Tutti in gioco, format creato da DAZN, Adriano Bacconi ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri.  Bacconi ah voluto analizzare le caratteristiche della squadra, parlando anche della mentalità del suo allenatore, al secondo mandato in rossonero. Bacconi ha parlato sia dei momenti a favore nelle varie partite, che non , analizzando ogni singola situazione. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Una squadra concreta, come il suo allenatore predica che deve essere efficace anche nella fase difensiva e poi cercare di sfruttare i momenti a favore nella partita per cercare di chiuderla. Non è una squadra che vuole dominare l'avversario ma è una squadra che vuole essere più intelligente dell'avversario nella gestione dei 90 minuti e i dati lo dimostrano, effettivamente il risultato è che quando c'è il calo mentale, fisico dell'avversario, è cinica"

Ora non reta solo che aspettare la partita di stasera contro il Genoa per vedere se le parole di Bacconi risultato essere veritiere

