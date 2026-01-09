Durante l'ultima puntata di Tutti in gioco, format creato da DAZN, Adriano Bacconi ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri . Bacconi ah voluto analizzare le caratteristiche della squadra, parlando anche della mentalità del suo allenatore, al secondo mandato in rossonero. Bacconi ha parlato sia dei momenti a favore nelle varie partite, che non , analizzando ogni singola situazione. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Una squadra concreta, come il suo allenatore predica che deve essere efficace anche nella fase difensiva e poi cercare di sfruttare i momenti a favore nella partita per cercare di chiuderla. Non è una squadra che vuole dominare l'avversario ma è una squadra che vuole essere più intelligente dell'avversario nella gestione dei 90 minuti e i dati lo dimostrano, effettivamente il risultato è che quando c'è il calo mentale, fisico dell'avversario, è cinica"