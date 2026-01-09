Milan, Galli: 'La squadra ha acquisito cosa voleva dall'allenatore...'

L'ex difensore del Milan Filippo Galli ha parlato dei rossoneri durante l'ultimo appuntamento con 'Tutti in gioco'. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN
L'ex difensore del Milan Filippo Galli era ospite durante l'ultima puntata del format di DAZN 'Tutti in gioco'. Tra i tanti argomenti, l'ex dirigente rossonero ha parlato di una particolare capacità dei giocatori di Massimiliano Allegri e delle prossime mosse che andrebbero fatte per migliorare questa rosa. Ecco, di seguito, le sue parole.
Milan, Galli sulla rosa rossonera e sul mercato
"Credo che sia una squadra che abbia acquisito ciò che l'allenatore voleva trasferire. È in dubbio poi che il vantaggio potrebbe essere non avere mai nessun altro impegno: fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions che non ha giocato dall'inizio, quindi questo potrebbe essere un vantaggio".