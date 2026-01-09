Milan, Galli: 'La squadra ha acquisito cosa voleva dall'allenatore...'

Galli ha proseguito: "C'è il problema di una rosa non così profonda. È vero che è arrivato Fullkrug davanti, forse sarebbe necessario un difensore dietro anche se poi abbiamo visto che Bartesaghi è stato molto bravo nel ruolo di braccetto, ma lo avevo detto che in caso di necessità poteva fare bene in quel ruolo. Vediamo che cosa farà, come si muoverà la società sul mercato".