Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, il tuo problema è la rosa corta. Galli: “Potrebbe servire un difensore dal mercato”

INTERVISTE

Milan, il tuo problema è la rosa corta. Galli: “Potrebbe servire un difensore dal mercato”

Milan, Galli: 'La squadra ha acquisito cosa voleva dall'allenatore...'
L'ex difensore del Milan Filippo Galli ha parlato dei rossoneri durante l'ultimo appuntamento con 'Tutti in gioco'. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN
Redazione

L'ex difensore del Milan Filippo Galli era ospite durante l'ultima puntata del format di DAZN 'Tutti in gioco'. Tra i tanti argomenti, l'ex dirigente rossonero ha parlato di una particolare capacità dei giocatori di Massimiliano Allegri e delle prossime mosse che andrebbero fatte per migliorare questa rosa. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, Galli sulla rosa rossonera e sul mercato

—  

"Credo che sia una squadra che abbia acquisito ciò che l'allenatore voleva trasferire. È in dubbio poi che il vantaggio potrebbe essere non avere mai nessun altro impegno: fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions che non ha giocato dall'inizio, quindi questo potrebbe essere un vantaggio".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, la conferenza stampa di presentazione di Füllkrug | LIVE News

Galli ha proseguito: "C'è il problema di una rosa non così profonda. È vero che è arrivato Fullkrug davanti, forse sarebbe necessario un difensore dietro anche se poi abbiamo visto che Bartesaghi è stato molto bravo nel ruolo di braccetto, ma lo avevo detto che in caso di necessità poteva fare bene in quel ruolo. Vediamo che cosa farà, come si muoverà la società sul mercato".

Leggi anche
Milan, Florenzi sulla fine del ciclo di Pioli: “È come una fiamma che si spegne, bisogna...
Zambrotta: “Milan, Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo Scudetto”. Poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA