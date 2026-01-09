Ex Milan, Zambrotta: "Ero d'accordo sul giocare a Perth contro il Como"

"Il Milan ha la possibilità di lavorare in maniera più tranquilla senza le coppe. Massimiliano Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo Scudetto. Ma sarà dura perché l’Inter, soprattutto, e il Napoli sono molto molto agguerriti. La Juventus ha ritrovato un po’ la quadra, è comunque lì .... Luciano Spalletti è un grande allenatore che se può lavorare quotidianamente sui giocatori è in grado di iniziare un ciclo vincente".