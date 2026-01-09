Su Milan-Como che si si disputerà a 'San Siro' anziché a Perth (Western Australia), Zambrotta è andato, però, un po' contro-corrente rispetto a tanti altri calciatori. "Ero assolutamente d’accordo. Questa possibilità oggigiorno è un modo per poter promuovere il nostro campionato che in questo momento è un po’ in difficoltà e ha bisogno di essere più presente all’estero. Tra gli anni Novanta e Duemila non c’era questa necessità, la Serie A si vendeva da sola. Ora che fa fatica, è giusto creare eventi ad hoc, una o due volte all’anno, che aumentino la visibilità sul mercato".
