Zambrotta: “Milan, Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo Scudetto”. Poi aggiunge …

Gianluca Zambrotta, ex difensore di Bari, Juventus e Milan in Serie A, ha parlato così dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni sul Diavolo
Gianluca Zambrotta, classe 1977, ex difensore di Bari, Juventus e Milan in Serie A, ha concesso un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, Zambrotta ha parlato anche della lotta Scudetto, che coinvolge due delle sue ex squadre.

"Il Milan ha la possibilità di lavorare in maniera più tranquilla senza le coppe. Massimiliano Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo Scudetto. Ma sarà dura perché l’Inter, soprattutto, e il Napoli sono molto molto agguerriti. La Juventus ha ritrovato un po’ la quadra, è comunque lì .... Luciano Spalletti è un grande allenatore che se può lavorare quotidianamente sui giocatori è in grado di iniziare un ciclo vincente".

Su Milan-Como che si si disputerà a 'San Siro' anziché a Perth (Western Australia), Zambrotta è andato, però, un po' contro-corrente rispetto a tanti altri calciatori. "Ero assolutamente d’accordo. Questa possibilità oggigiorno è un modo per poter promuovere il nostro campionato che in questo momento è un po’ in difficoltà e ha bisogno di essere più presente all’estero. Tra gli anni Novanta e Duemila non c’era questa necessità, la Serie A si vendeva da sola. Ora che fa fatica, è giusto creare eventi ad hoc, una o due volte all’anno, che aumentino la visibilità sul mercato".

