Baresi: “Scudetto? Con il Napoli sarà una bella lotta fino alla fine” | News

Franco Baresi, ex capitano del Milan, ha espresso il suo pensiero in merito alla lotta scudetto che vede coinvolto anche il Napoli

Intervistato da 'Sky Sport' in occasione di un evento di 'Fondazione Milan', Franco Baresi ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, ricordando gli anni ’80 e ’90 dove con il Milan si giocavano grandi sfide. Sarà una bella lotta fino alla fine: che vinca il migliore. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra matura capace di competere anche in questa stagione". Maldini: "Rinnovo Leao? Non è stato possibile prima del Mondiale"