Baresi: “Mondiale ’94? Mai avrei pensato di giocare una partita dopo l’infortunio”

Franco Baresi, leggenda del Milan, ha parlato della sua avventura con l'Italia ai Mondiali del 1994: ecco le parole dell'ex capitano

"Il mister (Sacchi, ndr) dopo l'operazione mi viene a trovare in camera e mi dice: 'Franco, se vuoi rimanere, rimani, noi siamo felici. Però sappi che dobbiamo arrivare fino in fondo, se in caso tu potessi giocare ancora'. E allora decisi di rimanere, ma mai avrei pensato di giocare una partita, al di là che l'Italia sarebbe arrivata in fondo. Quindi rimasi col gruppo e piano piano feci le mie cure tranquillamente, i miei esercizi, vedevo la squadra che soffriva, perché chi ricorda quel Mondiale, ogni partita era una sofferenza, perché il clima ...le partite che abbiamo vissuto, perché sia con la Nigeria, sia con la Spagna sono state sempre partite dentro o fuori, a rischio e quindi veramente quel gruppo tante volte è stato poco nominato e ha avuto poche soddisfazioni, ma credo che quel gruppo lì invece ha fatto un Mondiale secondo me straordinario, al di là che era un calcio che magari tanti pensavano di poter fare, perché avevamo Sacchi come allenatore, potevamo e dovevamo ...invece in quel contesto credo che abbiamo fatto grandi cose e siamo riusciti ad arrivare fino in fondo perché c'era un gruppo veramente solido, sia moralmente, ma anche sul piano del temperamento".