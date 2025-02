Il direttore sportivo dell' Inter, Piero Ausilio , ha affrontato le voci di mercato che riguardano Joao Felix , calciatore portoghese che ha recentemente visto il suo nome circolare tra i principali obiettivi del Milan . Ausilio ha commentato con una certa serenità le indiscrezioni che accostavano Felix ai nerazzurri prima del suo approdo in rossonero, svelando come spesso il mercato possa generare confusione.

"Joao Felix? I rumors sono sempre legati agli agenti che quando hanno da spostare un calciatore fanno tante telefonate. Normale che quando hai un giocatore importante come Asensio, Joao Felix… Rispondo a chi aveva detto che l’Inter aveva iniziato una trattativa per Joao Felix: si tratta di opportunità che il mercato mette a disposizione e gli agenti, dovendo lavorare e dimostrare ai propri assistiti che si stanno impegnando a trovare delle opportunità, telefonano anche all’Inter. Noi abbiamo sempre detto a tutti che davanti eravamo a posto così. Poi se ci fosse stata qualche uscita avremmo pensato a qualche soluzione in più sul mercato".