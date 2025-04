Atalanta, Djimsiti: “Le difficoltà del Milan? Ecco qual è il mio pensiero”

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha parlato all'Eco di Bergamo di oggi in edicola della sfida di domenica 20 aprile, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro il Milan per la 33^ giornata della Serie A 2024-2025 ma non soltanto. Ecco, dunque, le dichiarazioni del centrale della squadra di Gian Piero Gasperini.