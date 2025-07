Arsenal-Milan, Terracciano: 'Allegri? Si vede che è un vincente. Maignan ...'

Pietro Terracciano, portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' al termine dell'amichevole tra Arsenal e Milan, valevole come prima amichevole estiva dei rossoneri di Massimiliano Allegri in questa Pre-Season Tour 2025. L'italiano, che ha fatto il suo esordio con il Diavolo a causa dell'assenza di Mike Maignan, si è soffermato proprio sul compagno di reparto, sostenendo come sia una pedina importante per la squadra. Interrogato poi sulle prime impressioni sul nuovo allenatore, ha sottolineato come abbia una mentalità vincente e come stia al gruppo recepire i suoi dettami. Ecco, dunque, le sue parole in merito.