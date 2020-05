Andre Silva: “Futuro a Milano? Io voglio essere protagonista”

MILAN NEWS – Intervista rilasciata dall’attaccante portoghese Andre Silva ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’attaccante lusitano dell’Eintracht Francoforte ha risposto anche alla domanda riguardo un possibile ritorno a Milano: “Al momento sono un giocatore del Milan in prestito all’Eintracht. Non posso sapere cosa accadrà, ma indipendentemente dal club, dal Paese o dalla competizione io voglio essere protagonista. Chi è ambizioso vuole sempre vincere. Io voglio lottare per arrivare in alto. Non posso sapere il mio futuro, posso solo commentare il mio presente che è a Francoforte. E farò il possibile affinché sia ricco di successo”.

Del suo futuro ne ha parlato alcuni giorni fa il Dt dei tedeschi Fredi Bobic>>>

