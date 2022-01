Amadeus: “Ibrahimovic a Sanremo? Non lo so, ci sentiamo dopo le gare”

Amadeus, noto presentatore televisivo, ha parlato della possibilità di vedere anche per questa edizione Ibrahimovic al festival di Sanremo

Dopo il grande successo della scorsa edizione, Zlatan Ibrahimovic potrebbe nuovamente salire sul palco di Sanremo. Potrebbe - bisogna sottolineare il condizionale - perché niente è certo come dichiarato dallo stesso Amadeus. Il noto presentatore, infatti, è stato intervistato ai microfoni di 'Tuttosport', il quale ha risposto proprio ad una domanda circa la possibilità di vedere anche quest'anno lo svedese al Teatro Ariston: "Non lo so. Noi ci sentiamo, ci scriviamo solo dopo le gare delle nostre squadre e non parliamo di altro".