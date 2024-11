Milan, l’allenatore attacca Ibrahimovic e incensa Camarda. Poi l’improvvido paragone con la Roma

L'allenatore: "Il Milan è come la Roma, Camarda giocherebbe nel Real. Ibra ..."

Sul Milan: "Io sono tifoso del Milan, ma non può essere da Scudetto perché è come la Roma: non ha una società. I campionati si vincono con la gestione, non con la rosa. Se noi stiamo ancora ad ascoltare Ibrahimovic…Non abbiamo capito nulla. Il Milan aveva battuto l’Inter, poi è caduta in altre prestazioni oscene. Fonseca non lo fanno lavorare tranquillamente. E per lavorare tranquillamente deve sentire l’appoggio di tutte le componenti della società, altrimenti si sente sempre in discussione. Il senso di appartenenza ce l’hanno solo Lazio e Napoli. Voglio vedere sette-otto giocatori italiani. I giovani italiani a 18 anni giocano ancora in Primavera. Camarda? Se lo dai al Real Madrid o al Barcellona giocherebbe in Prima Squadra. Il sistema italiano è preso in mano dai procuratori. Il calcio italiano è finito da quando è in mano ai procuratori e da quando i club sono in mano a proprietà straniere. Le proprietà americane tra qualche anno venderanno agli arabi. Ringraziamo i presidenti italiani".