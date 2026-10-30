Manca sempre meno al derby della Madonnina. Domani sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, il Milan e l'Inter si affronteranno nella gara valida per la 10ª giornata di Serie A. Una sfida molto importante per entrambe le squadre, con i rossoneri che sono chiamati a riscattare la pesante sconfitta contro il Bologna, mentre i nerazzurri sono chiamati a dare continuità agli ultimi risultati collezionati.

Inter, le parole di Akanji

«Fisicamente sto bene -, non mi sento stanco. Forse anche perché nell’ultima partita ho potuto rifiatare un po’. Però si gioca tantissimo e non è semplice, perché l’obiettivo è sempre vincere e, per noi, giocare bene. Nelle ultime partite potevamo fare meglio, ma l’importante è aver vinto."

Alla vigilia del match, il difensore dell'Interè intervenuto i microfoni di Sky Sport presentando la sfida e concentrandosi sulla difficoltà della partita. L'ex difensore del City ha voluto rassicurare sulle proprie condizioni fisiche, sottolineando però quanto sia impegnativo il calendario:

Akanji, successivamente, ha voluto soffermarsi sul derby, ricordando quelli della passata stagione, arrivati entrambi senza vittorie per la squadra nerazzurra:

"E deve valere anche per il derby. L’anno scorso ne ho giocati due e non ne ho vinto nessuno: spero che questa sia la volta buona per cambiare le cose.

Il difensore ha poi voluto analizzare le insidie della sfida, sottolineando l'importanza di non concedere delle occasioni ai rossoneri e di migliorare la concretezza sottoporta, riferendo di voler vincere la stracittadina:

" Che tu giochi contro il Milan o contro il Venezia, non puoi permetterti di regalare niente. Se vogliono vincere, devono sudarsela. E noi dobbiamo essere più concreti. Vincere questa partita per noi conta moltissimo. Non solo perché è il derby, ma anche perché le nostre rivali stanno correndo. E anche se vincessimo, dopo questo fine settimana non avremmo ancora vinto niente. Detto questo, il derby è una delle partite più importanti dell’anno e per noi vincerlo è fondamentale. Speriamo di giocare bene e di portare a casa i tre punti.

"La vittoria dipenderà soltanto da noi. Se ripenso alle ultime due partite, abbiamo giocato bene ma ci è mancata concretezza. Le occasioni le abbiamo create, ma abbiamo anche concesso gol troppo facili. Se giochiamo come sappiamo, dipende tutto da noi."

Tanta attenzione è stata riservata alle ripartenze rossoneri, considerate una delle armi principali del nuovo Milan di Rúben Amorim, ma non è tutto. Il calciatore nerazzurro ha voluto soffermarsi anche sui rossoneri, riferendo che stanno attraversando tutti quanti un buon momento:

"Non dobbiamo concedere ripartenze al Milan. I loro giocatori stanno attraversando un buon momento, e per noi è fondamentale non perdere palloni banali, perché quando siamo sbilanciati sono le transizioni a farci male. A quel punto tutta la squadra deve correre all’indietro per difendere la porta, e per loro diventa tutto più facile, mentre per noi diventa più difficile riprendere il pallone e tornare ad attaccare. Quando siamo in possesso, dobbiamo stare attenti a non lasciare a quei giocatori lo spazio per ripartire mentre noi siamo costretti a rincorrere"

In chiusura, il difensore ha voluto evidenziare un importante fattore: quello dell'aspetto mentale. In una partita come il derby serviranno determinazione, concentrazione e spirito di squadra:

Ci servirà quello che serve sempre: la voglia di vincere. Perché non è solo una questione di calcio, e in un derby lo è ancora meno. Dobbiamo far vedere dal primo all’ultimo minuto che siamo dentro la partita e che vogliamo vincerla.Conta soprattutto la testa."