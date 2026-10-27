Il Milan continua a fare i conti con i problemi legati agli infortuni in vista dei prossimi impegni. In occasione della sfida contro il Bologna, in programma domani 28 ottobre alle 18:30, arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot, che si sono allenati a parte.

Milan, le ultime sugli infortunati

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i tre giocatori non saranno presenti domani per la sfida contro i rossoblu: lo staff medico rossonero infatti punta a recuperarli in vista del derby contro l'Inter, appuntamento molto fondamentale per la squadra diin programma sabato 31 alle ore 20:45.

La priorità del Milan sarà quella di valutare giorno per giorno le condizioni dei tre calciatori, con l'obiettivo di evitare dei rischi e consentire a loro di tornare a disposizione il prima possibile. Per Gila e Moreira il derby rappresenta il prossimo traguardo da raggiungere, la situazione di Rabiot invece è più delicata.

Il centrocampista francese è in dubbio anche per la partita del 31 ottobre: Amorim, infatti, attende degli aggiornamenti da parte dell'infermeria per capire su quali uomini potrà contare nei prossimi appuntamenti. I rossoneri si trovano in una fase importante della stagione, con davanti ben 9 impegni in 27 giorni, ma soprattutto la stracittadina contro l'Inter, primo bivio stagionale.