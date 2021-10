Milan, va k.o. Messias: ecco le condizioni del brasiliano | PM News

Piove sul bagnato in casa Milan. Il brasiliano Junior Messias, che aveva debuttato a Bergamo prima della sosta, si è fermato per infortunio

Piove sul bagnato in casa Milan . Il brasiliano Junior Messias , che aveva debuttato in maglia rossonera a Bergamo prima della sosta, si è fermato per infortunio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Messias è stato sottoposto oggi ad un esame di risonanza. Questo ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra .

Un esame di controllo e' previsto fra dieci giorni. Il Diavolo, dunque, perderà certamente l'ex Crotone per Milan-Verona di sabato sera in Serie A e per Porto-Milan di martedì prossimo in Champions League.