Milan-Sassuolo Femminile, in vendita i biglietti per il match: info e prezzi

Aperta la vendita per i biglietti del match fra Milan e Sassuolo Femminile. Ecco tutte le info e i prezzi da acmilan.com

( fonte: acmilan.com ) Le rossonere sono pronte a tornare in campo! Dopo le due settimane di sosta nazionali, riparte il campionato con Milan-Sassuolo, 8ª giornata di Serie A eBay . La sconfitta di Roma ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive, un cammino che le rossonere vogliono riprendere subito con tre punti casalinghi. Nella regular season della scorsa stagione, al PUMA House of Football contro le neroverdi finì 1-1. Domenica l'obiettivo sarà migliorarsi, e tornare a vincere!

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Sassuolo al prezzo di 10€ (ridotto Under 12 a 5€). I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.