Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Barcellona potrebbe tranquillamente tornare all'attacco per Rafael Leao, esterno del Milan. Come noto, infatti, il lusitano è stato seguito dal club blaugrana anche in estate. Addirittura c'era chi parlava di un all-in da parte dei catalani per averlo, ovviando così al mancato arrivo di Nico Williams. Un'ipotesi sempre allontanata dal Diavolo che lo ha di fatto blindato a parole. La stagione del classe 1999, però, non sta andando nel migliore dei modi e sembrano evidenti i dissidi con il tecnico Paulo Fonseca, che spesso lo relega in panchina. Per questo le cose potrebbero cambiare.