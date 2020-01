Ibrahimovic: “Coppa Italia? Proveremo a fare di tutto per vincere”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito la possibilità che il Milan lotti per conquistare la Coppa Italia, Ibrahimovic ha dichiarato: “Proveremo a fare di tutto per vincere e alzare il livello mentale e fisico della squadra. Quando stai bene gli obiettivi si alzano. In questi 5-6 mesi proveremo a fare di tutto per migliorare”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android