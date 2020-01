Everton, Ancelotti: “Ebbi dei contatti con il Liverpool nel 2015”

NEWS DALL’ESTERO – In un’intervista per la testata inglese “Telegraph“, Carlo Ancelotti ha rivelato un’indiscrezione di mercato riguardante il recente passato. Il tecnico ex Milan, oggi allenatore dell’Everton, ha dichiarato di essere stato contattato da Liverpool nel 2015, dopo l’esperienza positiva al Real Madrid che valse il successo della “Décima”.

Queste le sue parole: “Dopo che lasciai il Real Madrid ebbi dei contatti con la proprietà del Liverpool, che stava cercando un nuovo manager per la propria panchina. Credo però che loro abbiano fatto la scelta migliore puntando su Jurgen Klopp, il quale sta facendo un lavoro fantastico, ottenendo risultati straordinari”. Sul fronte mercato intanto, l’Everton ha messo gli occhi su un gioiello del Real Madrid: continua a leggere >>>

