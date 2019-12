Calciomercato – L’Everton di Ancelotti su James Rodríguez: i dettagli

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Avrebbe voluto portarlo già la scorsa estate al Napoli. Poi non se ne fece più nulla. Adesso che allena l’Everton, in Premier League, però, l’inseguito di Carlo Ancelotti a James Rodríguez potrebbe finalmente andare in porto.

Secondo quanto si apprende dalla stampa britannica, infatti, Ancelotti vorrebbe tentare di portare James Rodríguez, classe 1991, centrocampista offensivo colombiano, ai ‘Toffees‘ già a gennaio: finora in stagione il numero 16 del Real Madrid ha totalizzato appena 9 presenze, segnato un gol e fornito un assist, per 422′ sul terreno di gioco.

James Rodríguez è sotto contratto con le ‘Merengues‘ fino al 30 giugno 2021: per cederlo all’Everton, si dice, bisognerà staccare un assegno di non meno di 42 milioni di euro. Nel frattempo Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato della scelta del suo assistito di far ritorno al Milan: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

