‘Carlo fantastico, Carlo magnifico’: il coro dei tifosi dell’Everton per Ancelotti

VIDEO DALL’ESTERO – Carlo Ancelotti, nuovo manager dell’Everton, ha già conquistato due vittorie in due partite, contro Burnley (1-0 al ‘Goodison Park‘) e Newcastle (2-1 fuori casa), con tre gol in due gare per l’attaccante Dominic Calvert-Lewin. I sostenitori dei ‘Toffees‘ già adorano il tecnico italiano, al punto tale da aver dedicato ad Ancelotti un coro tutto suo, ovviamente nella nostra lingua, cantato a squarciagola ieri dentro e fuori ‘St. James’ Park‘. Vediamo il video!

