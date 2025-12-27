Siamo ormai al countdown per quanto riguarda l'apertura della prossima sessione di calciomercato. Il Milan si potrebbe muovere per cercare dei rinforzi importanti per la rosa di Massimiliano Allegri. Il Diavolo ha già portato a Milanello il primo colpo: in attacco è arrivato Fullkrug in prestito con diritto di riscatto. In esclusiva per Pianeta Milan ha parlato il giornalista Franco Ordine.