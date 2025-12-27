Il giornalista Franco Ordine è stato intervistato da Stefano Bressi in Esclusiva per Pianeta Milan: il parere sul mercato invernale. Ecco l'estratto
Siamo ormai al countdown per quanto riguarda l'apertura della prossima sessione di calciomercato. Il Milan si potrebbe muovere per cercare dei rinforzi importanti per la rosa di Massimiliano Allegri. Il Diavolo ha già portato a Milanello il primo colpo: in attacco è arrivato Fullkrug in prestito con diritto di riscatto. In esclusiva per Pianeta Milan ha parlato il giornalista Franco Ordine.
Ecco il pensiero sulle possibili mosse invernali della dirigenza rossonera: "Il punto vero è capire se da parte della società sul mercato di gennaio c'è la consapevolezza che si gioca una partita importante anche dal punto di vista del mercato". Ordine distingue e parla di cosa sogna per gennaio: "Servirebbe un Thiago Silva giovane, riportare Musah a casa per avere un'alternativa a Saelemaekers. Se Gimenez non è utilizzabile un altro attaccante".