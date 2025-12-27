Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan esclusive Ordine sul mercato del Milan: “Se arrivasse un difensore affidabile sarebbe già da baciarsi i gomiti”

ULTIME MILAN NEWS

Ordine sul mercato del Milan: “Se arrivasse un difensore affidabile sarebbe già da baciarsi i gomiti”

Ordine sul mercato del Milan: 'Se arrivasse un difensore affidabile sarebbe già da baciarsi i gomiti'
Il giornalista Franco Ordine è stato intervistato da Stefano Bressi in Esclusiva per Pianeta Milan: il parere sul mercato invernale. Ecco l'estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo ormai al countdown per quanto riguarda l'apertura della prossima sessione di calciomercato. Il Milan si potrebbe muovere per cercare dei rinforzi importanti per la rosa di Massimiliano Allegri. Il Diavolo ha già portato a Milanello il primo colpo: in attacco è arrivato Fullkrug in prestito con diritto di riscatto. In esclusiva per Pianeta Milan ha parlato il giornalista Franco Ordine.

Ecco il pensiero sulle possibili mosse invernali della dirigenza rossonera: "Il punto vero è capire se da parte della società sul mercato di gennaio c'è la consapevolezza che si gioca una partita importante anche dal punto di vista del mercato". Ordine distingue e parla di cosa sogna per gennaio: "Servirebbe un Thiago Silva giovane, riportare Musah a casa per avere un'alternativa a Saelemaekers. Se Gimenez non è utilizzabile un altro attaccante".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: De Winter, il Milan ti aspetta: contro il Verona servono risposte tattiche e al mercato

E poi quello che si attende realmente dal Milan: "La realtà è che se oltre a Fullkrug arrivasse un difensore affidabile sarebbe già da baciarsi i gomiti".

Leggi anche
Esclusiva PM, presente anche Gabbia in ritiro con i compagni prima di Milan-Verona
Ordine su Fullkrug: “Già qualche indicazione. Mi aspetto che possa …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA