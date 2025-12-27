Esclusiva PM, Gabbia in ritiro con i compagni prima di Milan-Verona

LEGGI ANCHE: Giù le mani da Bartesaghi: il Milan deve tenerselo stretto per evitare due gravi errori
Secondo quanto raccolto dal nostro inviato Stefano Bressi, in ritiro sarebbe presente anche il difensore rossonero Matteo Gabbia. Nonostante l'infortunio che lo terrà fuori domani, il numero 46 rossonero ha voluto rimanere accanto ai compagni prima di una partita delicata. Gesto da vero leader, che lo consacra a uno dei giocatori più importanti della squadra, sia dentro che fuori dal campo.
