Esclusiva PM, Gabbia in ritiro con i compagni prima di Milan-Verona

Da pochi minuti il Milan è arrivato all'Hotel Melià dove passerà la notte in ritiro prima di dirigersi a San Siro per il match contro il Verona. All'arrivo del pullman rossonero, i tanti tifosi presenti hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni calciatori che si sono fermati per dedicarsi ai consueti autografi e foto. Tra questi Davide Bartesaghi, Alexis Saelemaekers e Samuele Ricci.