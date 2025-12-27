Esclusiva PM, Gabbia in ritiro con i compagni prima di Milan-Verona

Pianeta Milan
Milan, come raccolto in esclusiva dal nostro inviato Stefano Bressi, Matteo Gabbia in ritiro con i suoi compagni nonostante l'infortunio. Gesto da leader
Domani torna in campo il Milan di Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di svoltare dopo le ultime due prestazioni deludenti contro il Sassuolo di Fabio Grosso e il Napoli di Conte. Il Diavolo avrà l'occasione di farlo contro il Verona di Paolo Zanetti, in occasione della 17^ giornata di Serie A, in programma alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

Da pochi minuti il Milan è arrivato all'Hotel Melià dove passerà la notte in ritiro prima di dirigersi a San Siro per il match contro il Verona. All'arrivo del pullman rossonero, i tanti tifosi presenti hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni calciatori che si sono fermati per dedicarsi ai consueti autografi e foto. Tra questi Davide Bartesaghi, Alexis Saelemaekers e Samuele Ricci.

Secondo quanto raccolto dal nostro inviato Stefano Bressi, in ritiro sarebbe presente anche il difensore rossonero Matteo Gabbia. Nonostante l'infortunio che lo terrà fuori domani, il numero 46 rossonero ha voluto rimanere accanto ai compagni prima di una partita delicata. Gesto da vero leader, che lo consacra a uno dei giocatori più importanti della squadra, sia dentro che fuori dal campo.

