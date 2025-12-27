Ordine su Fullkrug: 'Già qualche indicazione. Mi aspetto che possa ...'

LEGGI ANCHE: Giù le mani da Bartesaghi: il Milan deve tenerselo stretto per evitare due gravi errori
Quanto e come potrebbe essere utile Fullkrug per il Milan di Allegri? Questo il pensiero di Ordine: "Queste caratteristiche sembrerebbero adatte per farlo subentrare negli ultimi minuti delle partite. Fullkrug titolare a Cagliari? Non credo, a partita in corso si". Vedremo quindi se il tedesco troverà spazio e minuti già a partire della gara prevista il prossimo 2 gennaio contro i sardi. Ricordiamo che quella è la prima data disponibile per il suo debutto con la maglia del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA