Ordine su Fullkrug: 'Già qualche indicazione. Mi aspetto che possa ...'

Mancano sempre meno giorni all'apertura ufficiale della prossima sessione di calciomercato. Dal Milan ci si attende qualche movimento anche importante per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri. Il Diavolo ha già chiuso il primo colpo: in attacco è arrivato Fullkrug in prestito con diritto di riscatto. In esclusiva per Pianeta Milan ha parlato il giornalista Franco Ordine .

Ecco il suo parere sull'arrivo dell'attaccante tedesco in rossonero: "Fullkrug ha dato già qualche indicazione, ma non c'è Gimenez, mancano giocatori, non è semplice. Segna poco perché ha giocato poco nell'ultimo periodo".