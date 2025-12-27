Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan esclusive Ordine su Fullkrug: “Già qualche indicazione. Mi aspetto che possa …”

ULTIME MILAN NEWS

Ordine su Fullkrug: “Già qualche indicazione. Mi aspetto che possa …”

Ordine su Fullkrug: 'Già qualche indicazione. Mi aspetto che possa ...'
Il giornalista Franco Ordine è stato intervistato da Stefano Bressi in Esclusiva per Pianeta Milan: il parere sul colpo Fullkrug. Ecco l'estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano sempre meno giorni all'apertura ufficiale della prossima sessione di calciomercato. Dal Milan ci si attende qualche movimento anche importante per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri. Il Diavolo ha già chiuso il primo colpo: in attacco è arrivato Fullkrug in prestito con diritto di riscatto. In esclusiva per Pianeta Milan ha parlato il giornalista Franco Ordine.

Ecco il suo parere sull'arrivo dell'attaccante tedesco in rossonero: "Fullkrug ha dato già qualche indicazione, ma non c'è Gimenez, mancano giocatori, non è semplice. Segna poco perché ha giocato poco nell'ultimo periodo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Giù le mani da Bartesaghi: il Milan deve tenerselo stretto per evitare due gravi errori

Quanto e come potrebbe essere utile Fullkrug per il Milan di Allegri? Questo il pensiero di Ordine: "Queste caratteristiche sembrerebbero adatte per farlo subentrare negli ultimi minuti delle partite. Fullkrug titolare a Cagliari? Non credo, a partita in corso si". Vedremo quindi se il tedesco troverà spazio e minuti già a partire della gara prevista il prossimo 2 gennaio contro i sardi. Ricordiamo che quella è la prima data disponibile per il suo debutto con la maglia del Milan.

Leggi anche
Voci su movimenti societari nel Milan, Ordine: “Secondo me accadrà solo che Cardinale...
Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: “Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA