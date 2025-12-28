Ordine spiega anche il perché in maniera molto dettagliata: "Manca un solo competitor e serve che quest'ultimo giochi in tre competizioni fino alla fine, come successo lo scorso anno con Napoli e Inter. Al momento non ci sono queste condizioni". Vedremo se il Milan potrà davvero lottare per lo Scudetto in questa stagione. Il mese di gennaio, viste le tante partite, potrebbe davvero essere fondamentale per la corsa dei rossoneri.