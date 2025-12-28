Pianeta Milan
Ordine: 'Scudetto Milan? In questo momento possibilità zero'. Ecco il motivo
Il giornalista Franco Ordine è stato intervistato da Stefano Bressi in Esclusiva per Pianeta Milan: il parere sullo Scudetto. Ecco l'estratto
Emiliano Guadagnoli
Domani il Milan tornerà in campo in Serie A: sfida contro il Verona molto difficile viste le difficoltà viste dei rossoneri contro le piccole in questa stagione. Alla squadra di Massimiliano Allegri servono punti dopo il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli. In esclusiva per Pianeta Milan ha parlato il giornalista Franco Ordine.

"In questo momento le possibilità del Milan di vincerlo sono pari a zero. Non ci sono le condizioni per ripetere quanto fatto dal Napoli la scorsa stagione".

Ordine spiega anche il perché in maniera molto dettagliata: "Manca un solo competitor e serve che quest'ultimo giochi in tre competizioni fino alla fine, come successo lo scorso anno con Napoli e Inter. Al momento non ci sono queste condizioni". Vedremo se il Milan potrà davvero lottare per lo Scudetto in questa stagione. Il mese di gennaio, viste le tante partite, potrebbe davvero essere fondamentale per la corsa dei rossoneri.

