Nocerino: “Al momento è il Milan ad avere in mano lo scudetto” | Esclusiva

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Antonio Nocerino ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sulla lotta scudetto. Queste le parole dell'ex centrocampista: "I campionati rischi proprio di perderli contro signore squadre come Bologna e Torino. Non pensavo affatto che sarebbero state due partite semplici, anzi. Quando fai un mezzo "passo falso" quelle dietro recuperano. Ma se leggo la classifica continuo a vedere il Milan primo. Chi temo di più per lo scudetto? L'Inter ha una rosa più "pronta" rispetto a Milan e Napoli, ma – se devo indicare un'avversaria – dico il Milan stesso. Lo scudetto lo ha in mano il Milan, al momento. Dipenderà tutto dall'approccio da parte dei rossoneri nelle ultime partite che restano". Milan, le top news di oggi: esclusiva Nocerino, Kjaer torna in campo.