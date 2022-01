Henry: “Lo scudetto andrà a Milano” | ESCLUSIVA PM

Thomas Henry, attaccante del Venezia, intervenuto ai microfoni di 'pianetamilan.it' ha detto la sua su chi vincerà lo scudetto

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it', Thomas Henry ha detto la sua su chi vincerà lo scudetto. Queste le parole dell'attaccante del Venezia: "Non so se sarà il Milan o l’Inter a vincerlo ma lo Scudetto andrà a Milano. Le milanesi rimangono le squadre più organizzate, i giocatori si conosco a memoria in campo, sono due belle squadre ed è dura batterle. Ma l’Atalanta è la squadra che mi ha impressionato di più offensivamente, in attacco è la migliora d’Italia. Gli uomini di Gasperini hanno una marcia in più nella metà campo avversaria. Guardate Pasalic, un numero otto che sa inserirsi e che segna gol a raffica. E’ dura contenere l’Atalanta".