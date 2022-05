Carobbi: “Contro l’Atalanta partita aperta, ma il Milan è lanciato” | Esclusiva

Stefano Carobbi, ex calciatore del Milan, ha parlato del prossimo match del Milan in esclusiva alla redazione di 'pianetamilan.it'

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Stefano Carobbi ha parlato del Milan. In particolar modo, l'ex rossonero si è soffermato sul prossimo impegno della squadra di Stefano Pioli e sulla possibilità di vincere lo scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Contro l'Atalanta sarà una partita aperta, ma il Milan mi sembra ben lanciato. Si vede che la squadra di Pioli è conscia dell'obiettivo che vuole realizzare. L'Inter è una corazzata, non lo scopriamo di certo oggi. Però il Milan è davanti in classifica e ha questa consapevolezza". Milan, le top news di oggi: esclusiva Carobbi, Saelemaekers carica l'ambiente.