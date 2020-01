Coppa Italia – Verso Fiorentina-Atalanta, Iachini: “Cutrone non gioca da tre mesi”

NEWS FIORENTINA – Dalla sala stampa dello stadio ‘Franchi‘ Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha presentato la partita di domani contro l’Atalanta, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo aver sciolto i dubbi sulla formazione che scenderà in campo, il neo tecnico della Fiorentina ha parlato anche del nuovo acquisto Patrick Cutrone.

Da “TuttoMercatoWeb.com”, queste le dichiarazioni sull’attaccante ex Milan: “Oggi vedrò Cutrone, vedremo i suoi test. Il ragazzo ha attacco della profondità, dell’area, e partecipazione, non è un uomo d’area come ai vecchi tempi. Dà disponibilità e gli piace partire da fuori, attacca la porta con passanti e mezzelune. Però sono tre mesi che non fa una partita, presto lo vedremo e mi aspetto grandi cose. Magari potrebbe servirci per dare una spinta alla partita, poi decideremo se farlo partire dall’inizio o meno”.

