Calciomercato Fiorentina – Commisso: “Cutrone? Speriamo non stia seduto”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha parlato in diretta ai microfoni di “Lady Radio”. Il patron viola ha toccato molti temi per il presente e il futuro, queste le sue dichiarazioni: “Cutrone? Sapevo che sarebbe arrivato ma non potevo dire niente, stamattina fa gli esami medici, ancora non l’ho visto perché ieri sera sono andato a dormire.

“Identikit del giocatore di prospettiva? Sì, è uno dei più grandi investimenti della storia della Fiorentina, speriamo vada bene e che non stia seduto. Nei limiti dei nostri ricavi vogliamo fare una squadra più forte, così accontento pure i tifosi che per ora non sono stati accontentati. Ora centrocampo e difesa? Vedremo, dipende dalle occasioni, dai costi, ma non posso dire niente”.

Riguardo Chiesa: “Ho già visto il babbo, sono venuto a Firenze sette volte e ho tanti incontri da rispettare. Ho parlato con Federico e il discorso è sempre lo stesso: se vuole andare via, quando arriverà un’offerta giusta forse partirà. Mi dispiacerebbe mandare via un giocatore che può diventare una bandiera come gli Scirea, i Maldini, i Collovati, i Totti. Anche De Rossi, che Pradè in estate ha provato a portare a Firenze”.

