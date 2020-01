Calciomercato Milan – Anche i rossoneri seguono Duncan

CALCIOMERCATO MILAN – Certi amori non finiscono. Ancora una volta, il Milan torna a cercare Alfred Duncan. Il centrocampista classe 1993 potrebbe lasciare il Sassuolo. Reduce da un piccolo infortunio, al rientro aveva riconquistato il posto da titolare, salvo poi tornare ad aver problemi muscolari. Il contratto è in scadenza nel 2022 e, nonostante il Sassuolo di solito non ceda a gennaio, si potrebbe arrivare a un accordo. I rossoneri si sono inseriti da poco nella corsa a Duncan, che invece già piaceva alla Fiorentina. I rossoneri lo avevano tenuto d’occhio già in estate. La valutazione è di 17 milioni. Ma ovviamente prima dovrebbe partire Franck Kessie, che non convince.

