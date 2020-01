Calciomercato Fiorentina – Di Gennaro: “Cutrone? Non è il profilo giusto”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – L’ex calciatore Antonio Di Gennaro, intervenuto telefonicamente ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell’arrivo di Patrick Cutrone alla Fiorentina.

“Bisognerà capire con che formula arriverà a Firenze. Il mercato vero si farà a giugno. La Fiorentina vive un momento particolare, la classifica è deficitaria e deve lottare per non retrocedere. Serve una punta che possa lottare in questi frangenti. Non ha fatto Cutrone un bellissimo Europeo U21 e in Inghilterra ha trovato difficoltà a giocare. Ha fame di volersi mettere in mostra, ma io sarei andato su giocatori più pronti, tipo Petagna. Ma può essere un investimento per il futuro. In generale serviranno giocatori pronti, almeno uno per reparto”. Intanto diventa sempre più complicato il rinnovo di Donnarumma, continua a leggere >>>

