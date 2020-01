Antognoni: “Conosciamo bene Cutrone, speriamo si ripeta”

ULTIME MILAN – È durata sei mesi l’esperienza all’estero di Patrick Cutrone. Il bomber ex Milan è tornato in Italia, ma con la maglia della Fiorentina. In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra l’ASD Vaglia e l’Associazione Emiliano Mondonico era presente anche il club manager del club viola, Giancarlo Antognoni, che ha parlato del nuovo arrivato a Firenze. Ecco le sue parole su Cutrone: “Patrick lo conosciamo molto bene, ci crediamo molto e ci darà tante soddisfazioni. Ha esperienza e tanti gol in Serie A con il Milan, nonostante sia giovane. Speriamo che si possa ripetere anche con la nostra maglia”.

