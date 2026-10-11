Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il difficile era riuscire a passare in vantaggio, cosa è successo in quei 3/4 minuti dopo il vantaggio: "È una roba di mentalità che dobbiamo migliorare. Dobbiamo crescere e migliorare. Non possiamo concedere quel gol dopo essere passati in vantaggio. Non è una cosa tattica o tecnica, ma di mentalità, che dobbiamo avere tutti. In alcune fasi non le abbiamo, soprattutto quando siamo andati in vantaggio. Poi sicuramente faremo meglio, cresceremo anche su questo. Abbiamo calciatori anche giovani. È una crescita da fare, poi sul resto credo che abbiamo giocato di squadra. Abbiamo fatto anche cose buone. Mi spiace per questo gol, perché sono cose su cui spesso lavoriamo. Prendere un gol così fa male ma dobbiamo restare positivi perché ci sono tante partite da affrontare".