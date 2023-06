Napoli, Garcia: “Dimentichiamo lo Scudetto, dobbiamo essere umili”

Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato in vista della prossima stagione: "Non ho paura di niente, a parte i problemi di salute. Ho già fatto i complimenti per la stagione scorsa. Questa vittoria in campionato deve dare tanta fiducia a ognuno di loro, però quando si comincerà la nuova stagione, la preparazione, si riparte da zero. È molto difficile dire che senza fare sforzi, senza sudore, senza il collettivo si può arrivare a grandi traguardi".