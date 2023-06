Napoli, De Laurentiis: “Scudetto meritato, ora voglio la Champions League”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , presente alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore azzurro, Rudi Garcia , ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione: "Lo scudetto è stato un fatto iniziatico, mi auguro. Finalmente ce l'abbiamo fatta ma spero non sia un caso ma l'inizio di un percorso che una città come Napoli merita. L'obiettivo è provare a ripeterci. Spero poi di arrivare in finale di Champions, ci metterei la firma".

Infine, De Laurentiis ha concluso con un pensiero sul nuovo tecnico del Napoli: "Non è stato un casting molto lungo, questo l'ho dato in pasto a voi. Mi sono dedicato per tre settimane all'organizzazione della festa dello scudetto, abbiamo preparato la scaletta con gli autori e dovevamo produrre tutto noi. La festa iniziata con Napoli-Fiorentina non era sufficiente. Il 5 ho iniziato a pensare al nuovo allenatore. Il tutto è durato 11 giorni e ho iniziato a selezionare chi giocava con successo con il 4-3-3. Dovevo trovare un allenatore che potesse fare strike con questo modulo. Ho visto che Rudi era arrivato secondo due volte in Serie A e ho capito che questo signore faceva al caso nostro".