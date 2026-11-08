Diego Moreira, centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Genoa-Milan 1-2, così Moreira nella conferenza stampa del post-partita

Sul bilancio di queste 9 partite da sosta di ottobre a sosta di novembre: “La cosa importante è che dobbiamo trovare questa continuità, perché è importante, ma è un processo e dobbiamo continuare a crederci”.

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Su cosa gli chiede il mister Rúben Amorim: “Penso che il mister mi abbia messo in questa posizione perché sa che posso fare tutta la fascia su e giù, e sì, fa parte del mio gioco: corro molto e penso che questo aiuti la squadra, e devo continuare a farlo perché, sì, se posso aiutare la squadra in questo modo, lo farò ogni volta”.