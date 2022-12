Mondiali, Stephan: “Ottima intesa tra Giroud e Mbappé”

Guy Stephan, vice di Deschamps, è intervenuto in conferenza stampa ecco le sue dichiarazioni sul rapporto tra Giroud e Mbappé

La Francia resta una delle favorite per la conquista dei Mondiali 2022 in Qatar, questo nonostante alcuni infortuni a giocatori chiavi. In queste partite, i francesi sono stati guidati dalle reti di Kylian Mbappé e di Olivier Giroud. L'attaccante del Milan ha battuto il record di Thierry Henry e ora è il leader di reti segnati con la Francia: ben 52.