Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Dove preferisce giocare: "Penso che l'avete già visto, sono un giocatore che può giocare in più posizioni. Non ho un ruolo che preferisco. Ne ho parlato con il Mister prima della stagione e mi ha detto che mi vedeva a giocare dietro l'attaccante per giocare in spazi stretti. Mi sento a mio agio. Ovunque giocherò, darò il 100%. La cosa più importante è creare un gruppo e che chiunque giochi dia il 100% per i tre punti".

Com'è stato tornare a San Siro dopo l'ultima giornata: "Non siamo in debito, perché i tifosi sanno che anche se non siamo arrivati all'obiettivo l'anno scorso abbiamo dato il 100%. Poi può girare anche male nel calcio. Ora siamo ripartiti con un nuovo allenatore. Per noi era importante per i tifosi oggi, che era anche in memoria di Baresi, vincere e far vedere che è un nuovo Milan ora. Continueremo così con questa mentalità".

Su Rafa Leao che va via ed è venuto a salutare: "Sappiamo tutti che è un grandissimo giocatore che quando sta bene può far cambiare una partita da solo. Gliel'ho sempre detto, per me è uno dei più forti al mondo. Nessuna storia è eterna, c'è sempre il momento per staccarsi. Lui ha pensato di partire ora ed è una sua scelta. Gli auguriamo il meglio e spero per lui faccia bene. Ci dispiace, ma dobbiamo andare avanti, guardando a noi e a fare il meglio".